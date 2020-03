Sarri, da domani parte il mese della verità

TORINO- Dopo la settimana forzata di pausa a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha costretto la Lega al rinvio di alcune partite in calendario, la Juventus si appresta a tornare in campo nel posticipo di domani sera contro l’Inter. Quello contro i nerazzurri sarà il primo banco di prova per mister Sarri, che da domani inizierà il mese della verità. Il tecnico toscano, tra campionato e ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione, si giocherà il futuro sulla panchina bianconera, al momento in bilico vista la mancanza di gioco espresso dalla squadra.

