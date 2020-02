TORINO- Ormai archiviato il successo di domenica sulla Fiorentina, la Juventus si appresta ad essere ospitata dall’Hellas Verona nel posticipo di sabato sera al Bentegodi. Come di consueto, mister Maurizio Sarri analizzerà la sfida tramite le domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il tutto, che andrà in scena nella sala conferenze dello Stadium, si svolgerà domani alle ore 13.15 come comunicato dal club bianconero.