Sarri: “Con l’Inter è la gara più importante del campionato, sarà importante non sbagliare. Ronaldo si esalta in questo tipo di gare”

TORINO- Maurizio Sarri, ai microfoni di JTV, ha analizzato la sfida di domani tra Juve e Inter: “Per storia e per blasone questa è la gara più importante del campionato. L’Inter è una delle favorite allo scudetto come noi e per questo sarà una bella partita. Potremmo trovare problemi contro la loro ampiezza sul campo, ma anche noi sappiamo dove poterli colpire per metterli in difficoltà. Domani, più del solito, sarà importante tenere il pallone nella metà campo avversaria. Infortuni? Stiamo recuperano molti giocatori e questa è una fortuna. Negli ultimi giorni la qualità degli allenamenti si è elevata e per noi è una cosa molto importante. Noi abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse e a volte con lo stesso modulo siamo una squadra diversa cambiando gli interpreti. Ronaldo? Lui è il tipo di giocatore che si esalta in queste gare. Un grande traguardo le 1000 partite da professionista, ma deve darsi sempre nuovi obiettivi. Sarà comunque uno spunto per i compagni per impegnarsi a fargli un regalo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<