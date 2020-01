Sarri, con la vittoria sulla Roma eguagliato il record di Parola

TORINO- Continua il buon momento di forma della Juventus, che contro la Roma allo Stadium ha centrato il suo quinto successo in altrettante gare nel 2020 tra campionato e coppa Italia. Ennesima vittoria in casa dove, fino ad ora, solamente il Sassuolo è riuscito a strappare qualche punto in ben quindi gare giocate. Un record che permette a Maurizio Sarri di entrare nella storia bianconera, eguagliando Carlo Parola. L’ex libero bianconero, infatti, deteneva il traguardo di quattordici vittorie in quindi gare casalinghe alla sua prima stagione alla guida della Vecchia Signora, come riportato da Opta: