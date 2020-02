TORINO – “Per non essere sotto esame dovrei lavorare alle poste” – così Sarri sul risvolto mediatico della mini crisi che sta affrontando la Juventus. Stasera i bianconeri e il tecnico toscano avranno l’occasione di dimostrare che si tratti davvero di un breve periodo negativo. A San Siro c’è il Milan, per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Tuttosport in prima pagina ha aperto con un ironico fotomontaggio di Sarri ritratto con il cappello da postino, corredato dal titolo: “Sarri, c’è posta per te”.

