Sarri, arriva la risposta da Poste Italiane: “La aspettiamo per constatare il nostro lavoro quotidiano”

TORINO- Nella conferenza stampa di oggi, Maurizio Sarri ha risposto con una battuta alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se si sentisse sotto pressione dopo i recenti risultati. “Se non volevo essere sotto esame lavoravo in posta” la risposta dell’allenatore, finito nel mirino di Poste Italiane. La nota azienda, tramite un Tweet, ha infatti volutorispondere così alle dichiarazioni: “Poste Italiane invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese, che viene scelta dai giovani laureati come tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, che ha realizzato tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione. Gli esami dunque, contrariamente a quanto sostiene Sarri alle Poste ci sono eccome e l’azienda ne risponde ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano, in una delle nostre 15 mila sedi operative”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<