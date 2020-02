Sarri a Lione per allungare la striscia positiva

TORINO – Dopo qualche scivolone in campionato e una Supercoppa lasciata per strada, Maurizio Sarri torna alla Champions League. Il percorso dei bianconeri in Europa è stato privo di sbavature, il punteggio pieno nel girone non è arrivato soltanto a causa di un paio di errori commessi al Wanda Metropolitano. Lo score di Sarri, anche prima della Juventus, è però straordinario. L’allenatore della Juventus non viene sconfitto in Europa da oltre due anni. Sarri ha vinto diciannove delle ultime ventidue gare europee, pareggiando le tre rimanenti. Domani a Lione il tecnico di Figline Valdarno proverà ad allungare la striscia positiva, con un risultato che potrebbe essere decisivo anche per la qualificazione ai quarti della Juve.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<