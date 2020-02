Sarri, 16 vittorie su 17 partite in casa: è il secondo a riuscirci nella storia della Juve

TORINO- Paulo Dybala e Juan Cuadrado permettono alla Juventus di battere il Brescia per 2-0, riscattando la sconfitta della settimana scorsa a Verona. Ennesimo successo tra le mura dello Stadium per i bianconeri, che hanno così regalato un nuovo record a Maurizio Sarri. Come riportato da Opta, il tecnico toscano ha raggiunto i 16 successi in tutte le competizioni nelle prime 17 partite in casa alla guida del club. Nella storia è il secondo a tagliare questo traguardo, dopo Carlo Parola nel 1960.

