Sancho, Manchester United e Chelsea in prima fila

TORINO- A 35 anni ormai compiuti, Cristiano Ronaldo non potrà rappresentare ancora a lungo il futuro dell’attacco della Juventus, che si sta guardando intorno per trovarne il possibile erede. Tra i tanti profili sondati dal club bianconero c’è anche quello di Jadon Sancho, stellina del Borussia Dortmund e della Nazionale inglese. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, però, Manchester United e Chelsea sarebbero al momento in vantaggio sulla concorrenza.