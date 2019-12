Sancho, la Juve sfida due big inglesi

TORINO- La Juventus è sempre in cerca di rinforzi di livello per la propria rosa. Quasi concluso l’acquisto di Kulusevski, il club bianconero è in cerca di altri giovani dal futuro assicurato per l’estate. Tra questi, nel mirino, c’è soprattutto Jadon Sancho, stellina dell’attacco del Borussia Dortmund, in cerca di un’avventura in un club di maggior livello rispetto a quello giallonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, però, Manchester United e Chelsea sarebbero in vantaggio al momento.