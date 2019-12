Sampdoria-Juventus, le pagelle di Angelo Di Livio: Dybala illumina la scena, Ronaldo versione NBA

TORINO- La Juventus, all’ultima gara di campionato di questo trionfale 2019, supera di misura la Sampdoria e si porta momentaneamente a +3 in classifica sull’Inter. Buona prova dei bianconeri, trascinati dalle grandissime reti messe a segno da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Questi i voti dell’undici bianconero di questa sera:

BUFFON 6: raggiunge Maldini a 647 presenze in A, ma non può festeggiare al meglio a causa del gol di Caprari (sul quale non è colpevole). Ordinaria amministrazione per il resto della gara.

DANILO 5.5: troppa imprecisione nei passaggi, spinge molto meno rispetto al connazionale sull’altra fascia.

DEMIRAL 6: inizia la gara con un errore che potrebbe costare caro, continuando con una serie di falli evitabili. Cresce però nella ripresa, ringhiando su chiunque passi dalle sue parti.

BONUCCI 6: prestazione sufficiente per il capitano bianconero, che non evidenzia particolari sbavature.

ALEX SANDRO 6: croce e delizia il brasiliano. In avanti è perfetto, servendo i due assist per i primi due gol bianconeri. Dietro, però, commette l’ingenuità che porta al pareggio di Caprari. (DALL’81’ DE SCIGLIO).

RABIOT 6.5: pochi acuti nel primo tempo per il francese, poi nella ripresa ingrana la quarta con il cambio di posizione. Buona prestazione, utile a mettere minuti nelle gambe.

PJANIC 6.5: importante il suo rientro dopo la squalifica. Il bosniaco è il vero metronomo di questa squadra, ma è utile anche quando c’è da alzare le barricate in fase difensiva.

MATUIDI 6: solita dose di grinta e corsa, ma spreca malamente il possibile gol del 3-1 al 55′.

DYBALA 7.5: uomo ovunque di questa squadra. Un attimo prima duetta a centrocampo, l’attimo dopo è vicino all’area a concludere. Il gol è una “Joya” per gli occhi. (DAL 76′ DOUGLAS COSTA).

HIGUAIN 6: il meno intraprendente del trio offensivo. Ancora una volta troppo impreciso in fase conclusiva, è comunque importante per il possesso palla della sua squadra. (DAL 70′ RAMSEY s.v.).

RONALDO 7.5: in ombra per gran parte del primo tempo, poi mette a segno il 2-1 con un colpo di testa perentorio, restando in aria per un'eternità. Da lì in poi il suo match cambia faccia e inizia a fare quello che vuole.