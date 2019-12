Sampdoria-Juventus 1-2: il decennio bianconero in campionato si chiude con tre punti

TORINO- Decennio bianconero in campionato che si chiude un successo sulla Sampdoria, che porta la Juventus al primo posto solitario in classifica in attesa di conoscere il risultato degli uomini di Conte contro il Genoa. A mettere al tappeto la Sampdoria sono i gol realizzati da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, che portano a 3 i punti di vantaggio in classifica.

PRIMO TEMPO

Juventus che parte subito forte, dimostrando di voler portare a casa questa partita. Bianconeri padroni del campo, grazie ad un giro palla quasi perfetto, e sbloccano al 20′. Cross dalla sinistra di Alex Sandro, che trova un Dybala completamente libero. L’argentino ha tutto il tempo di coordinarsi e scarica un sinistro al volo che fulmina Audero. Samp che sembra in netta difficoltà, ma che a sorpresa riesce a giungere al pareggio poco dopo la mezz’ora. Questa volta Alex Sandro esagera nel tenere il pallone, che viene recuperato dai blucerchiati vicino l’area di rigore di Buffon. Il pallone messo in mezzo da Ramirez trova Caprari, libero di siglare l’1-1. La prima frazione sembra doversi concludere così, ma Ronaldo non ci sta. Sull’ennesimo cross dalla sinistra del solito Alex Sandro, Cr7 tira fuori un’elevazione da Nba (71 cm), e con un colpo di testa riporta avanti i suoi al 45′.

SECONDO TEMPO

Ripresa più vivace, grazie ad una Sampdoria molto più intraprendente. L'occasionissma, però, capita ancora una volta agli ospiti, ma Matuidi non riesce a ribadire in rete di testa il perfetto cross di Dybala al 55′. Subito dopo una girandola di cambi, con Sarri che manda in campo Douglas Costa e Ramsey (tra gli uomini più attesi), oltre a De Sciglio (cambio forzato a causa del ko di Alex Sandro). All'89' Ronaldo trova la sua doppietta personale, mettendo dentro a porta sguarnita dopo una disperata uscita di Audero, ma l'arbitro annulla per fuorigioco millimetrico. Al 91′ espulso Caprari: l'autore del momentaneo 1-1 si rende protagonista di una gomitata all'indirizzo di Demiral. Poche emozioni nei minuti finali, con i padroni di casa che non riescono ad arrivare dalle parti di Buffon. Finisce quindi 2-1, con gli uomini di Sarri al momento al primo posto solitario in classifica.