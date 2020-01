Sacchi: “Sarri sta lavorando per cambiare il pensiero dei suoi calciatori, in Champions serve un altro gioco”

TORINO- Arrigo Sacchi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione attuale in casa Juventus: “Sarri è tra gli allenatori che meglio conoscono la didattica del pressing, ma ha bisogno della disponibilità di tutti i suoi calciatori per praticarlo. Hanno vinto con il Parma, ma non hanno confermato il gioco aggressivo fatto vedere in coppa con l’Udinese. Maurizio ha il difficile compito di dare un gioco di maggior dominio a calciatori che fino ad ora hanno vinto con un calcio differente. Se riuscirà nel suo intento, avrà compiuto un capolavoro di cui tutti potranno beneficiare. In campionato si può vincere anche giocando così, ma in Champions serve un maggior lavoro di squadra”.