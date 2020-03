Sacchi: “Sarri non ha giocatori adatti al suo calcio, normale abbia difficoltà”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Arrigo Sacchi ha parlato del momento della Juventus, concentrandosi in particolare su Maurizio Sarri: “Ha un contratto pluriennale con i bianconeri, non credo sia in discussione. Non ha calciatori adatti al suo modo di intendere il calcio, ero sicuro che avrebbe trovato delle difficoltà. Sarri e i calciatori presenti in rosa sono tutti molto bravi nel loro lavoro, ma agli antipodi riguardo il modo di giocare”.

