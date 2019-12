Sacchi: “Faccio un grande tifo per i bianconeri, tridente possibile se fanno entrambe le fasi”

TORINO- Arrigo Sacchi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della situazione in casa Juventus: “Quest’anno faccio un grande tifo per la Juventus di Sarri. I bianconeri sono sempre stati la società leader, ma hanno mai contribuito all’evoluzione del calcio? Ora hanno un mister che si trova in una situazione più difficile di quella in cui mi trovai io. Champions? La ricchezza può essere fondamentale. Senza una società solida alle spalle sei destinato al fallimento. Tridente? Se fanno entrambe le fasi non vedo perchè non possa essere messo in campo. Ma, se non le facessero, cosa accadrebbe con avversari di più alto livello? Bernardeschi? Sull’esterno può rendere meglio che giocando da centrale”.