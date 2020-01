Rugani: sondaggio del Cagliari, ma la cessione è difficile

TORINO- L’infortunio accorso a Merih Demiral, nella sfida di ieri sera contro la Roma, cambia direttamente anche il futuro di Daniele Rugani. L’ex Empoli, che fino a poche ore fa era fuori dai piani tecnici della Juventus, pronta a cederla già in questa finestra di mercato, dovrebbe ora rimanere a Torino fino a fine stagione. Il club, infatti, difficilmente interverrà per acquistare un nuovo giocatore per il reparto difensivo, visto anche il rientro ormai alle porte di capitan Chiellini. Inutili, quindi, i sondaggi effettuati dal Cagliari che, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, avrebbero messo nel mirino Rugani per rinforzare la rosa.