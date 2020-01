Rugani, sondaggi della Sampdoria

TORINO- Tra i diversi nomi in partenza dalla Juventus in questa sessione invernale c’è anche quello di Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli, nonostante l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, ha fin qui trovato pochissimo spazio in campo e per questo potrebbe essere ceduto già a gennaio. Diverse le squadre su di lui, tra cui anche la Sampdoria. Il club blucerchiato, secondo Sampnews24, avrebbe effettuato dei sondaggi, ma le alte richieste della Juve rallentano un eventuale trattativa. 25 sono infatti i milioni richiesti dal club campione d’Italia.