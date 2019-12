Rugani, pronti 20 milioni dal Leicester

TORINO- Juventus grande protagonista anche in questa finestra di mercato invernale, specialmente per quanto riguarda i movimenti in uscita. Tra i giocatori con le valigie in mano c’è Daniele Rugani che, nonostante l’arrivo in panchina del mentore Sarri, non è mai entrato del tutto nelle rotazioni del tecnico toscano, che ultimamente gli ha preferito anche il neo acquisto Demiral. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il futuro dell’ex Empoli sarà in Premier League, dove ad attenderlo ci sarebbe il Leicester. Le “foxes”, per strappare il giocatore alla Juve, sarebbero pronte a mettere sul piatto 20 milioni di euro.