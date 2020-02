Rugani in partenza a fine stagione

TORINO – L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus aveva fatto ben sperare Daniele Rugani. Il difensore classe 1994 probabilmente contava sul fatto che il tecnico che lo lanciò a Empoli gli avrebbe dato più spazio rispetto al suo predecessore. La concorrenza spietata, con Chiellini pronto a rinnovare, Demiral in ascesa e pronto a rientrare in vista della prossima stagione e Romero al rientro dal prestito, potrebbe costare il posto in squadra a Rugani. A riferirlo è il Corriere di Torino, che parla anche di un suo possibile impiego dal primo minuto nel match di domani.

