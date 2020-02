Rugani, in estate sarà divorzio

TORINO- Ultimi mesi con la Juventus per Daniele Rugani. Il difensore centrale, infatti, sarà molto probabilmente ceduto nella prossima finestra di mercato estiva, vista la sua volontà di trovare maggiore minutaggio dal primo minuto. Una sua partenza era già stata messa in conto a gennaio, ma il ko al crociato di Demiral ha bloccato tutto, “costringendolo” a restare in bianconero. Nel futuro si parla di un possibile ritorno di fiamma della Roma o di un’esperienza in Premier.

