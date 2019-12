Rugani, il Leicester prepara l’offerta

TORINO- Con l’apertura del mercato ormai alle porte, in casa Juventus si lavora sulla cessione dei giocatori in esubero presenti in rosa. Tra questi Daniele Rugani che, con l’esplosione nelle ultime settimane di Merih Demiral, è finito all’ultimo posto nelle gerarchie per la difesa di Maurizio Sarri. Il ragazzo, già in odore di addio la scorsa estate, dovrebbe salutare il club bianconero già a gennaio, con probabile destinazione inglese. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, sarebbe confermato l’interesse del Leicester nei confronti dell’ex Empoli, per il quale sarebbe pronta un’offerta sui 20 milioni di euro.