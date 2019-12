Rugani, il Leicester prepara l’offerta

TORINO. L’esplosione di Merih Demiral, che nelle ultime settimane ha costretto alla panchina anche il neo acquisto De Ligt, ha convinto la Juventus a toglierlo dal mercato. I bianconeri, che contano in rosa ben cinque centrali, hanno quindi reso disponibile per la partenza Daniele Rugani, mai entrato del tutto nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Già a gennaio potrebbe esserci l’addio, con destinazione Premier League, dove lo aspetta il Leicester. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, il club inglese starebbe preparando un’offerta da 20 milioni di euro, che potrebbe però non essere sufficiente.