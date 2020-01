Rugani, c’è il prezzo per la cessione

TORINO- Juventus che, con l’arrivo della sessione di mercato invernale, è al lavoro per sfoltire la rosa dai giocatori ritenuti fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri. Uno di questi, nonostante la stima del tecnico toscano, è Daniele Rugani, ormai ultima scelta nelle gerarchie per il pacchetto difensivo. L’ex Empoli è finito da tempo nel mirino del Leicester, che in questi giorni potrebbe presentare una prima offerta ufficiale. Offerta che, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrà però essere pari ad almeno 25 milioni di euro, cifra fissata dalla Juve per la cessione.