Rugani: “Carichi per il finale di stagione, a Ferrara per prendere i tre punti”

TORINO- Daniele Rugani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei prossimi impegni della Juventus: “Siamo giunti alla fase finale della stagione, quella in cui si decide tutto. Siamo carichi ed entusiasti per questi ultimi mesi che ci aspettano. Spal? Sarà una gara importante, in uno stadio in cui negli ultimi due anni abbiamo trovato diverse difficoltà. Le prossime sono tutte gare importanti e abbiamo assolutamente bisogno di prenderci i tre punti. Vogliamo portare a casa questa partita. Momento personale? Chiunque spera di giocare sempre, è innegabile. Dal canto mio cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno del mio aiuto in campo. Voglio dare un contributo importante alla squadra in queste ultime uscite”.

