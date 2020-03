TORINO- Michela Persico, come svelato nel suo ultimo post su Instagram, è risultata positiva al tampone per il Coronavirus. La ragazza, fidanzata con Daniele Rugani, ha voluto però rassicurare tutti sul suo stato di salute: “Esito positivo ma asintomatica! Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!! #andràtuttobene”: