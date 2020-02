Ronaldo: “Voglio la sesta Champions, alla Juve è possibile”

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato a Canal 11, canale tematico della Federazione portoghese.

“Ho compiuto 35 anni, ma la mia età biologica è di 25. Cosa pensavo che avrei fatto a 35 anni? L’idea di pescare a Madeira a 35 anni non mi è mai passata per la testa, volevo diventare un calciatore professionista però non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto”.

Champions League – “Il mio obiettivo è vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile. Sappiamo tutti quanto sia difficile, dipende da molti fattori. È possibile però perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta”.

Gol – “La rovesciata allo Stadium il gol più bello? Non è semplice scegliere, ce ne sono molti ed è complicato. Il gol in rovesciata è stato sicuramente il più difficile di tutti”.

Momenti – “Ho sempre vissuto momenti unici, ma i migliori coincidono con la nascita dei miei figli”.