Ronaldo, un gol alla Spal per eguagliare due record

TORINO- Dopo il turno di riposo concessogli contro il Brescia, Cristiano Ronaldo è finalmente pronto a tornare in campo. Il fenomeno portoghese guiderà l’attacco della Juventus nella gara di domani contro la Spal, in cui andando a segno eguaglierebbe due record. Il primo è ovviamente quello noto delle partite consecutive a segno, che arriverebbero a undici come stabilito in passato da Batistuta e Quagliarella. Il secondo, invece, riguarda un primato stabilito da Rui Costa. L’ex Fiorentina e Milan è infatti il miglior portoghese in ambito di gol nel nostro campionato a quota 42, uno in più di Cr7.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<