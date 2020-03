Cristiano Ronaldo blocca Trasfermarkt

TORINO – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha bloccato sui media l’account di Trasfermakt.

Il giocatore avrebbe bloccato il celebre sito di mercato per la valutazione che gli è stata attribuita: dai 100 milioni di valore al momento del suo passaggio in bianconero, Ronaldo è passato a 75, stessa cifra dell’interista Lukaku, e non sembra aver gradito la decisione, arrivando a bloccare gli account social del sito, come spiegato dagli stessi gestori.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<