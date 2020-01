Ronaldo: “Torniamo dove ci spetta. In cima alla classifica!”

TORINO- Anche contro la Roma, così come accaduto nelle cinque partite precedenti, Cristiano Ronaldo è entrato nel tabellino dei marcatori. Il fenomeno portoghese ha così raggiunto quota quattordici gol in campionato, di cui ben nove nelle ultime sei partite. Messo da parte il brutto periodo passato a novembre, Cr7 ha trascinato la Juventus nella rincorsa all’Inter, al momento staccata di due punti in cima alla classifica. Un risultato, quello di campione d’inverno, che l’ex Real ha voluto celebrare con poche ma eloquenti parole: “Vittoria importante oggi! Buon lavoro di squadra e ritorniamo dove ci spetta. In cima alla classifica!”: