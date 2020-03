Ronaldo torna a Madrid: Cr7 presente al Bernabeu per il “Clasico”

TORINO- Ronaldo fa ritorno a Madrid. I tifosi bianconeri possono stare tranquilli, perchè Cr7 è volato nuovamente in Spagna solamente per assistere al “Clasico” tra il Real e il Barcellona, partita che richiama milioni di spettatori in tutto il globo. L’attaccante portoghese, approfittando del rinvio della gara tra la sua Juventus e l’Inter prevista inizialmente per stasera, ha deciso così di essere presente dal Bernabeu per fare il tifo per gli ex compagni. Per lui si aspetta una calorosa accoglienza da quello che, per quasi un decennio, è stato il suo pubblico. Intercettato fuori dallo stadio, intanto, Ronaldo ha firmato autografi e concesso foto ad alcuni tifosi: