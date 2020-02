Ronaldo supera Trezeguet: 10 gare consecutive a segno

TORINO- Cristiano Ronaldo non conosce pause. Il fenomeno portoghese, con la rete che ha sbloccato la partita con l’Hellas Verona al 64′, è arrivato a quota 20 gol in 20 partite stagionali in campionato (una in meno di quelle totali messe a segno nella passata annata). E continuano così ad aggiornarsi i record, specialmente quello di gare consecutive entrando nel tabellino dei marcatori. Dopo aver agganciato David Trezeguet a 9 con la doppietta alla Fiorentina, l’ex Real lo ha ora scavalcato a 10, puntando i recordman assoluti Fabio Quagliarella e Gabriel Batistuta.