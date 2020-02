Ronaldo suona la carica: “C’è la sensazione che andremo avanti”

TORINO- Neanche Cristiano Ronaldo è riuscito a salvarsi nel ko della Juventus a Lione. Il fenomeno portoghese, per la prima volta nel 2020, non è riuscito a trovare la via del gol, ben imbrigliato dalla difesa avversaria, e il gioco della squadra ne ha risentito molto. A suonare la carica, però, è lo stesso numero 7 tramite un post sui social: “Non il risultato che volevamo, male partite di UCL sono sempre difficili. Abbiamo 90 minuti per reagire a Torino e abbiamo la fiducia di andare avanti nella competizione”: