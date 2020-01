Ronaldo, solo 5 gol per l’ennesimo record

TORINO- Anche contro il Parma, come ormai accade da sette turni consecutivi, Cristiano Ronaldo ha messo la sua firma nel tabellino dei marcatori. Cr7 ha deciso la gara con gli emiliani con una doppietta, che lo porta a quota 16 gol nella classifica dei marcatori. Fanno 37 in totale sommando quelli della passata annata (21), che lo lanciano ad un passo dall’ennesimo record della sua scintillante carriera. Come riportato da Sky Sport, timbrando il cartellino per altre 5 volte, il numero 7 raggiungerebbe Rui Costa a quota 42 gol in Serie A, eguagliando così il portoghese più prolifico di sempre nel nostro campionato.