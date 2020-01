Ronaldo si prepara per la Roma: “Sono in carica”

TORINO- Anche contro il Parma, fondamentale per portare la vittoria a casa è stato l’aiuto di Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che ha mandato al tappeto gli uomini di D’Aversa. Sedicesima rete in campionato per il portoghese, che raggiunge le sette gare consecutive a segno. Cr7, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche in coppa Italia vuole continuare a gonfiare la rete. Il suo ultimo post suona quasi da avvertimento per la Roma, avversaria di mercoledì nei quarti di finale: “Sono in carica”: