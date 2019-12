Ronaldo, si interrompe la striscia di vittorie in finale

TORINO- Grazie alle reti messe a segno da Luis Alberto, Lulic e Cataldi, la Lazio conquista la supercoppa italiana a discapito di una brutta Juventus. Bianconeri ai quali non basta la rete di Dybala, che riesce comunque a raggiungere il record di reti messe a segno nella competizione (4). Chi, invece, non potrà continuare la propria striscia da record è Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, autore di una discreta prova, veniva da undici finali vinte di fila tra Real, Nazionale e Juventus. Delusione palpabile per Cr7, che si è subito tolto dal collo la medaglia del secondo posto datagli dagli organizzatori della supercoppa. Ma intanto, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa bomba di mercato. Dopo Mandzukic, fuori un altro: nuova cessione in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA