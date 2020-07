TORINO- Il pupillo della Juventus è tornato in corsa per l’ambito trofeo: attualmente infatti è al terzo posto della classifica, dietro a Ciro Immobile e Robert Lewandoski. La Bundesliga, però, è già finita, mentre CR7 ed il laziale hanno ancora 6 partite per sperare nel titolo. E il laziale, alle prese con un grosso periodo di difficoltà, non sembra molto lanciato per superare l’attaccante polacco.

