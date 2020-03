Ronaldo, rientro a Torino previsto per domani

TORINO- Anche per l’allenamento odierno, come accaduto già ieri, Cristiano Ronaldo ha usufruito di un permesso speciale. Cr7 si trova infatti in Portogallo, dove è volato subito dopo il successo contro l’Inter, per assistere da vicino mamma Dolores, colpita negli scorsi giorni da un ictus e ora ricoverata in ospedale. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, il rientro del numero 7 a Torino è previsto già per domani. Nonostante il Portogallo abbia bloccato tutti i voli in uscita, infatti, l’attaccante bianconero avrebbe ricevuto un permesso speciale per far ritorno in Italia.

