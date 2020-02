Ronaldo, quanto pesano i gol: senza di lui la Juve sarebbe ottava

TORINO- Pur con una situazione non felicissima all’interno del club per via delle recenti sconfitte in trasferta, Cristiano Ronaldo non smette di segnare. Il fenomeno portoghese, giunto a dieci gare di fila a segno in campionato, ha fin qui realizzato 20 gol in 20 partite di campionato, che hanno un peso molto importante per la Juventus. Se i bianconeri possono continuare a rincorrere il nono scudetto consecutivo, infatti, è soprattuto merito del portoghese. Con Dybala e Higuain secondi marcatori della squadra a cinque reti, senza l’apporto del numero sette la Vecchia Signora si troverebbe al momento all’ottavo posto in graduatoria:

