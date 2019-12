Ronaldo, parole d’amore per Georgina: “Mi fai sentire così speciale”

TORINO- Mentre la Juventus attende di tornare al lavoro al JTC lunedì mattina, Cristiano Ronaldo ha già iniziato gli allenamenti per farsi trovare al meglio della forma all’inizio del campionato. Tra esercizi in palestra e in piscina, il fenomeno portoghese ha però trovato anche il tempo di passare in famiglia questo periodo di feste. A confermarlo è il suo ultimo post sui social, in cui Cr7 ha anche speso parole d’amore per la sua Georgina. “Mi fai sempre sentire così speciale”, il messaggio all’indirizzo della modella sudamericana, madre di due dei quattro figli dell’attaccante: