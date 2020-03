Ronaldo, parla mamma Dolores: “Mi sto riprendendo bene”

TORINO- Dopo lo spavento passato nelle scorse ore, in casa Ronaldo si respira finalmente aria di tranquillità. Mamma Dolores, colpita da un ictus nella mattina di martedì, è ora fuori pericolo e si sta pian piano riprendendo. A comunicarlo è lei stessa tramite un post sui suoi profili ufficiali social: “Miei cari, questo non è il tipico msg normale di Dolores, ma sto solo passando solo per dirvi che mi sto riprendendo bene (già lamentando molto di essere sdraiata a letto per molte ore. Ma so che è per il mio bene, in pochi giorni tornerò alla mia routine normale se Dio vuole. Tutto era solo uno spavento, sono consapevole di quello che è successo a me e con la massima certezza che sono stato fortunata. Ringrazio il team medico e tutti i professionisti, poi vi ringrazio per il costante sostegno tramite messaggi (non sto leggendo, ma mia figlia Càtia mi sta facendo sapere tutto ciò che accade). Grazie per la corrente delle preghiere e le energie positive di tutti. Grazie miei cari figli, miei nipoti, fratelli e amici. Dolores tornerà, fino ad allora apprezzerei una piccola comprensione per la privacy e il rispetto in generale, perché con la salute non si gioca.

Pensavo davvero che voi ragazzi meritaste di sapere come sto. Grazie a tutti. Beh, ci sono.”: