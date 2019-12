Ronaldo palleggia con Ali Turganbekov: “Un piacere conoscerti, sei un’ispirazione”

TORINO – A Dubai per i Globe Soccer Awards di questa sera, il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha realizzato il sogno di un bambino.

Ali è un bambino del Kazakistan nato senza gambe, che non ha mai potuto giocare a calcio. È diventato però un volto dell’UEFA e ha potuto incontrare tanti campioni, ma non era ancora riuscito a vedere il portoghese. Il lottatore UFC Khabib Nurmagomedov è però riuscito a far incontrare i due e li ha immortalati in un video, pubblicato sul suo profilo e ripreso anche da quello di Ronaldo: “Ecco perché sei il migliore al mondo. Grazie mille Cristiano, hai reso felice mio fratello Ali”.