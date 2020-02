Ronaldo: “Orgoglioso dei 50 gol con la maglia bianconera”

TORINO- Cristiano Ronaldo non si ferma più. Anche contro la Fiorentina il fenomeno portoghese ha timbrato il tabellino, segnando l’ennesima doppietta della sua stagione. Per Cr7 sono così nove le gare consecutive a segno (agganciato un mostro sacro come Trezeguet), mentre sono 50 le marcature con la maglia della Juventus dal suo arrivo a Torino nell’estate del 2018. Un traguardo che rende orgoglioso il numero 7, che nel suo ultimo post sui social ha così commentato: “Bello tornare alla vittoria e felice di segnare ancora nel nostro stadio! ⚽⚽ Orgoglioso di aver raggiunto i 50 goal con la maglia bianconera!”: