Ronaldo, nuovo record: 20 gol in campionato da 11 stagioni consecutive

TORINO- Con la rete messa a segno contro l’Hellas Verona, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 20 in campionato in appena 20 partite. Il fenomeno portoghese, andando in rete per l’illusorio 1-0 della Juventus, ha così raggiunto l’ennesimo record della sua carriera. Da ben undici stagioni, infatti, Cr7 arriva almeno a 20 gol segnati in campionato e nessuno, nei massimi cinque campionati europei, è mai riuscito ad essere così continuo. Il massimo picco sono le 48 realizzazioni con il Real Madrid nell’annata 2014/15.