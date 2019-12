Ronaldo, numeri pazzeschi nel gol alla Samp

TORINO- Juventus che a “Marassi”, in casa della Sampdoria, ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1. Bianconeri subito avanti grazie al gol di Dybala, ripreso poi da Caprari dopo un brutto pasticcio difensivo di Alex Sandro. A togliere le castagne dal fuoco, nella prima frazione, è stato però Cristiano Ronaldo con il suo decimo gol in campionato, sesto nelle ultime cinque partite dopo un novembre da incubo. E, proprio il colpo di testa di Cr7, ha portato alla luce numeri pazzeschi. Come analizzato da Sky Sport, il fuoriclasse portoghese ha avuto un’elevazione di ben 71 cm a discapito del povero Colley, restano sospeso in aria per 1.08 secondi. Un gol “alla Ronaldo”, come tante volte abbiamo visto fare al Real. Ma nel frattempo, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba in casa Juve: rottura e addio, arriva il via libera per una grossa cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA