Ronaldo non si ferma più: settima gara consecutiva a segno

TORINO- Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi e, anche contro il Parma, lo sta dimostrando. Cr7 ha raggiunto infatti quota 15 gol in campionato, sempre più miglior marcatore stagionale della Juventus ma, cosa più importante, ha allungato la striscia di gare in cui ha timbrato il cartellino. Il fenomeno portoghese è arrivato a quota sette, superando la striscia dei tempi dello United (6) e puntando quella del 2014 con il Real (11 partite di fila, suo record personale). Arrivando a quota 11, inoltre, eguaglierebbe Batistuta e Quagliarella, recordman di partite consecutive a segno in serie A.