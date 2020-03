Ronaldo non si ferma mai: allenamento anche in quarantena

TORINO- Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Il fenomeno portoghese, costretto alla quarantena sull’isola di Madeira a causa della chiusura degli aeroporti, sta continuando a lavorare sodo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Cr7 non trascura mai il suo corpo, tenendolo al lavoro grazie alla presenza di palestre e di una piscina all’interno della sua mega-villa. Non mancano, però, anche i momenti da trascorrere insieme a Georgina e ai figli.

