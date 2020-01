Ronaldo, nessuno come lui: più gol di tutti da dicembre in poi

TORINO- Cristiano Ronaldo non si ferma più. Anche contro la Roma, trasformando il rigore concesso alla Juventus per fallo di Veretout su Dybala, il portoghese è entrato nel tabellino dei marcatori, arrivando così a quota quattordici gol in questo campionato. Ben nove sono quelli messi a segno nelle ultime sei partite, che hanno cancellato il periodo buio di novembre, portandolo a raggiungere un nuovo record. Nessun altro, nei cinque maggiori campionati europei, è infatti andato in rete così tanto quanto Cr7 in questo periodo. Ottime notizie per la Juve e per Maurizio Sarri, che contano sui suoi gol per confermarsi sul trono d’Italia e, magari, riportare a Torino la Champions.