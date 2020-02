Ronaldo: “Mbappè il futuro, per diventare calciatore serve duro lavoro. Un in bocca al lupo alla Cina”

TORINO- Cristiano Ronaldo, dopo l’allenamento odierno, è stato ospite ai campetti del Cit Turin, dove ha avuto occasione di presentare le sue nuove scarpe (rigorsamente firmate Nike) e di allenarsi con un giovane calciatore, al quale ha poi concesso una breve intervista: “Il colore è lucente, la calzatura è comoda e sono molto felice del risultato della mia nuova collezione. Futuro da calciatore? Se vuoi fare questo mestiere devi sempre lavorare duro e ascoltare i consigli dei tuoi allenatori e della famiglia. Mbappè? Il futuro e il presente del calcio mondiale. Bonansea? Una grande calciatrice. Cina? Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai cinesi per questo difficile momento. Non vedo di tornare, che sia quest’anno o il prossimo”.

