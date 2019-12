Ronaldo, l’ultimo ko in finale risaliva a più di 5 anni fa

TORINO- Una brutta Juventus esce sconfitta per 3-1 dalla sfida di supercoppa contro la Lazio, consegnando il trofeo nelle mani dei biancocelesti. Decennio che non si chiude al meglio per i bianconeri, che vedono così volare via il primo trofeo di questa stagione. Tra i più scontenti sicuramente Cristiano Ronaldo, autore di una prova sufficiente che non è però bastata agli uomini di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima sconfitta in una finale per Cr7, prima di quella di ieri, risale alla supercoppa di Spagna del 2014. In quell’occasione il Real dovette soccombere ai cugini dell’Atletico, vincitori con un complessivo 2-1 nel doppio confronto.