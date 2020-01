Ronaldo, l’ennesimo record: in gol nelle prime quattro partite dell’anno

TORINO- Anche contro la Roma, Cristiano Ronaldo ha timbrato il tabellino dei marcatori, sbloccandosi finalmente anche in coppa Italia. Cr7 ha dimostrato una volta di più di essere in un periodo di forma strordinaria, con il “novembre nero” ormai lasciato alle spalle. Con la rete segnata ai giallorossi, inoltre, il portoghese ha aggiunto l’ennesimo record alla sua carriera già costellata di successi. Per la prima volta in carriera, infatti, è andato in gol nelle prime quattro partite giocate nel nuovo anno solare (out con l’Udinese a causa della sinusite).